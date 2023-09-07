Песков воздержался от комментариев по визиту Ким Чен Ына и возможным поставкам оружия

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле воздержались от комментариев по поводу сообщений о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ и о якобы возможных поставках Пхеньяном вооружений Москве, отметили при этом, что отношения между странами будут развиваться.

Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что переговоры между РФ и Северной Кореей о поставках оружия активно продвигаются, а также спросили, ожидается ли визит в РФ Ким Чен Ына.

"По этой теме нам нечего сказать, как и раньше нечего было сказать, так и сейчас нечего сказать", - отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что "у нас с Пхеньяном свои отношения, мы дорожим этими отношениями. Северная Корея - наш сосед, и мы, разумеется, дальше будем с ними развивать отношения без оглядки на мнение других стран".