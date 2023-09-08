Сибирская язва подтвердилась еще у пяти человек в Воронежской области

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Еще пять человек заразились сибирской язвой в Воронежской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

"В настоящее время в инфекционный центр при БСМП №8 госпитализировано семь человек. У пяти пациентов диагноз подтвержден лабораторно. У двух человек диагноз находится в стадии уточнения. Врачи оценивают состояние всех госпитализированных как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ранее госпитализированный пациент из Панинского района в настоящее время также продолжает лечение в стационаре.

"Система здравоохранения Воронежской области готова к оказанию медицинской помощи пациентам с данным диагнозом: в достаточном количестве имеются лекарственные препараты, есть необходимое количество инфекционных коек", - сказал представитель пресс-службы.

По данным местных СМИ, все семь госпитализированных человек являются работниками фермы, расположенной в Богучарском районе.

Ранее сообщалось, что третий очаг сибирской язвы обнаружен в сентябре в Воронежской области на территории молочно-товарной фермы в селе Лебединка Богучарского района. Очагом заболевания признаны здание молочной фермы на ул. Клубная, а также территория, расположенная в 650 метрах от нее. Карантин на этих территориях будет действовать до 20 декабря текущего года.

Первый в этом году в Воронежской области очаг сибирской язвы был выявлен в августе на территории Панинского муниципального района. Эпизоотическим очагом признано личное подобное хозяйство в селе Красные холмы. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 16 ноября 2023 года. В Панинском районе был зафиксирован один случай заболевания человека сибирской язвой. Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного.

Кроме того, в холодильных камерах рынка "1000 мелочей" в Воронеже 21 августа был обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы в двух из 14 отобранных проб говядины.