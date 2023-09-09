Минобороны заявило об улучшении тактического положения на купянском направлении

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России заявили, что российские войска за неделю улучшили положение на купянском направлении, отразили на разных участках десятки украинских атак.

"На купянском направлении российские подразделения "Западной" группировки войск ведением активных действий продолжали улучшение тактического положения в своих зонах ответственности", - сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"За неделю на данном направлении отражено 22 атаки, в ходе которых противник потерял до 425 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и пикапов, а также 15 артиллерийских орудий", - сказал он.

"На донецком направлении в течение недели грамотными действиями подразделений "Южной" группировки российских войск отражены 56 атак украинских войск, в результате которых уничтожено более 2100 военнослужащих, 23 танка и других боевых бронированных машин, 45 автомобилей, а также 30 орудий полевой артиллерии", - сообщил Конашенков.

По его словам, на южно-донецком направлении российскими войсками за неделю отражены четыре атаки ВСУ, по украинским подразделениям наносилось комплексное огневое поражение.

"За прошедший период общие потери противника на данном направлении составили свыше 1230 украинских военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 17 орудий полевой артиллерии", - сказал Конашенков.

По его данным, на красно-лиманском направлении группировка войск "Центр" в течение недели отразила 12 атак ВСУ.

Как заявил Конашенков, "потери ВСУ на данном направлении составили более 450 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий".