Боевую гранату нашли рядом с избирательным участком в Херсонской области

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Боевая граната была обнаружена рядом с избирательным участком в поселке Счастливцево на территории косы Арабатская стрелка в Херсонской области, сообщила в воскресенье журналистам председатель регионального избирком Марина Захарова.

"Во время обследования прилегающей территории избирательного участка №96, расположенного в Счасливцево, была обнаружена боевая граната. Она была размещена в кустах, ее не было видно... Взрывотехники ее обезвредили", - рассказала она.

Захарова уточнила, что это произошло в субботу. На время работы взрывотехников работа участковой комиссии была приостановлена.

Выборы парламента Херсонской области начались 2 сентября. В течение шести дней продолжалось досрочное голосование в труднодоступных населенных пунктах, четыре дня работали экстерриториальные участки. 8 сентября началась основная часть трехдневного голосования.