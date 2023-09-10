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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Боевую гранату нашли рядом с избирательным участком в Херсонской области

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Боевая граната была обнаружена рядом с избирательным участком в поселке Счастливцево на территории косы Арабатская стрелка в Херсонской области, сообщила в воскресенье журналистам председатель регионального избирком Марина Захарова.

"Во время обследования прилегающей территории избирательного участка №96, расположенного в Счасливцево, была обнаружена боевая граната. Она была размещена в кустах, ее не было видно... Взрывотехники ее обезвредили", - рассказала она.

Захарова уточнила, что это произошло в субботу. На время работы взрывотехников работа участковой комиссии была приостановлена.

Выборы парламента Херсонской области начались 2 сентября. В течение шести дней продолжалось досрочное голосование в труднодоступных населенных пунктах, четыре дня работали экстерриториальные участки. 8 сентября началась основная часть трехдневного голосования.

Херсонская область
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