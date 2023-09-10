Пушилин сообщил о пострадавших от обстрелов членах избиркомов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Донецкой народной республике в результате обстрелов в дни проведения выборов 8-10 сентября среди членов избирательных комиссий есть раненые и контуженые, заявил в воскресенье врио главы ДНР Денис Пушилин.

Об этом он сказал, общаясь с наблюдателями.

Пушилин не уточнил количество пострадавших и тяжесть их ранений.

В ДНР 8-10 сентября проходят выборы депутатов Народного совета республики и органов местного самоуправления.