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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Пушилин сообщил о пострадавших от обстрелов членах избиркомов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Донецкой народной республике в результате обстрелов в дни проведения выборов 8-10 сентября среди членов избирательных комиссий есть раненые и контуженые, заявил в воскресенье врио главы ДНР Денис Пушилин.

Об этом он сказал, общаясь с наблюдателями.

Пушилин не уточнил количество пострадавших и тяжесть их ранений.

В ДНР 8-10 сентября проходят выборы депутатов Народного совета республики и органов местного самоуправления.

ДНР Денис Пушилин
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