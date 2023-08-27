Южнокорейские эксперты отправились на японскую АЭС для контроля за сбрасываемой в океан водой

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Три южнокорейских эксперта по ядерной безопасности отправились в воскресенье в Японию, чтобы контролировать сброс загрязненной воды с поврежденной АЭС "Фукусима-1", сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на источник из числа официальных лиц.

По словам чиновника, эксперты планируют посетить офис МАГАТЭ, открытый при АЭС. Продолжительность их пребывания еще не определена.

Южная Корея, Япония и МАГАТЭ достигли соглашения о том, что южнокорейские эксперты для изучения вопросов, связанных с процессом сброса загрязненной воды, будут посещать офис МАГАТЭ при "Фукусиме-1" каждые две недели.

Ранее Сеул заявил, что не видит никаких научных или технических проблем в плане Токио по сбросу воды.

Японские специалисты в четверг приступили к сбросу в Тихий океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1". Руководство МАГАТЭ заверяло в безопасности операции.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В апреле 2021 года власти Японии объявили о планах постепенного сброса воды в океан с "Фукусимы-1" после ее специальной обработки. Решение Токио вызвало широкое недовольство со стороны соседних стран и, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.