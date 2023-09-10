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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

БПЛА самолетного типа сбила система ПВО под Белгородом

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом беспилотнике над территорией Белгородского района.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. Один из фрагментов упал в огород частного жилого домовладения", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков отметил, что в настоящее время на месте работают оперативные службы.

Чуть позже Минобороны РФ подтвердило уничтожение средствами ПВО украинского БПЛА самолетного типа в Белгородской области. По данным ведомства, это произошло в воскресенье около 14:00.

Белгородская область Вячеслав Гладков Минобороны РФ
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