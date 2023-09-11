Военные РФ сбили третий за сутки украинский дрон в Белгородской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что еще один украинский дрон около 13:00 по московскому времени сбит в Белгородской области.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщало об уничтожении двух украинских беспилотников самолетного типа в Белгородской области около 01:20 по Москве.