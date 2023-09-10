Избирательные участки в ДНР закрылись в 15:00 для обеспечения безопасности

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Выборы депутатов Народного совета Донецкой народной республики и органов местного самоуправления завершились в 15:00 в связи с вопросами безопасности, заявил в воскресенье глава местного избиркома Владимир Высоцкий.

По его словам, избирательные участки закрылись.

Высоцкий добавил, что "на это решение повлияло стремление обеспечить безопасность избирателей и членов участковых комиссий. Закрытие участков в 15:00 позволит коллегам произвести подсчет голосов, привести всю необходимую документацию в соответствие требованиям действующего законодательства в светлое время суток".

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Донецкой народной республике в результате обстрелов в дни проведения выборов 8-10 сентября среди членов избирательных комиссий есть раненые и контуженые.

Как следует из материалов ЦИК РФ, опубликованных в воскресенье, явка на выборах депутатов Народного совета ДНР составила 76,41%. Согласно материалам, явка на выборах депутатов донецкого городского совета составила 71,06%.