Песков не стал комментировать сообщения о возможном визите Ким Чен Ына в РФ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

"Мне по-прежнему нечего вам сказать по этой теме", - сказал Песков журналистам на площадке ВЭФ-2023 на просьбу прокомментировать информацию западных СМИ, что северокорейский лидер прибудет в РФ 13 сентября.

О возможном визите Ким Чен Ына в РФ ранее со ссылкой на южнокорейское ТВ сообщил Bloomberg. Агентство проинформировало, что "Ким Чен Ын, вероятно, уже отбыл в Россию на поезде", и что "саммит может пройти 13 сентября".

Ранее несколько источников сообщили "Интерфаксу", что лидера КНДР ждут на Дальнем Востоке в самые ближайшие дни.