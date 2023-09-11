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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Турчак заявил, что "Единая Россия" в ходе выборов везде улучшила свой результат

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Генерального Совета "Единой России" Андрей Турчак по итогам завершившейся избирательной кампании заявил об улучшении партийных результатов во всех регионах.

"Мы везде улучшили свой результат по сравнению с 2018 годом, в ряде регионов это улучшение составило до двух раз", - сказал Турчак в понедельник на пресс-конференции.

Он отметил, что, в частности, так произошло в Иркутской области, где на выборах в заксобрание единороссы получили более 54,5% голосов по списку и из 22 одномандатных округов выиграли в 21.

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По словам Турчака, "непростая электоральная история в последние годы была в Хабаровском крае", но в результате проведенной в последние пять лет "большой работы над ошибками" на выборах мэра Хабаровска кандидат от "Единой России", действующий глава города Сергей Кравчук одержал уверенную победу, получив 45% голосов.

Генкретарь Генсовета прокомментировал результаты выборной кампании в Хакасии, где "Единая Россия" в 2018 году на выборах в Верховный совет показала "достаточно слабый" результат. "Мы видим, что люди поддержали наш план развития республики, наш партийный список в Верховный совет набрал 36,6% голосов избирателей, в 2018 году эта цифра составляла 25%. При этом мы взяли 23 из 25 одномандатных округов", - сказал секретарь Генсовета.

По его словам, таким образом в республике Хакасия в Верховном совете "Единой Россией" сформирована "фракция квалифицированного большинства, которая может принимать любые решения, не только кадровые".

Единая Россия Андрей Турчак
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