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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Случаи нарушения на выборах были в 12 регионах России

Трое наблюдателей были удалены с участков

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Нарушения были зафиксированы в 12 регионах из 86 субъектов, где проходили выборы, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Что касается конкретных нарушений, которые реально повлияли на ход голосования (...). По информации, полученной от избирательных комиссий, у нас на 10 утра нынешнего дня из 86 субъектов, где были кампании, были случаи в 12 субъектах", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в понедельник.

По ее словам, произошли случаи нарушений на 21 избирательном участке. Признаны недействительными 1 307 избирательных бюллетеней.

Только трое наблюдателей были удалены с участков; один - в Республике Калмыкия, двое - в Оренбургской области, сообщила Памфилова.

Так, во время голосования на выборах депутатов Народного хурала Калмыкии на участке 27 в Элисте наблюдатель от кандидата, выдвинутого партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", зашла в кабинку для голосования вместе с избирателем, сообщила глава ЦИК. "Это очевидное нарушение", - отметила она.

Что касается Оренбургской области, то там на участках 936 и 994 "два наблюдателя, назначенные одним и тем же кандидатом от ЛДПР, спровоцировали конфликтные ситуации с членами УИК, а также нарушали правила фото- и видеосъёмки, передвигаясь по избирательному участку в сопровождении лиц, не имеющих права находиться в помещении для голосования".

При этом Памфилова подчеркнула, что это единичные случаи. По ее словам, "были раньше ситуации, когда были сложные очень, острые конфликты между комиссиями, наблюдателями, избирателями, сейчас этого нет".

ЦИК РФ Элла Памфилова
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