Случаи нарушения на выборах были в 12 регионах России

Трое наблюдателей были удалены с участков

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Нарушения были зафиксированы в 12 регионах из 86 субъектов, где проходили выборы, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Что касается конкретных нарушений, которые реально повлияли на ход голосования (...). По информации, полученной от избирательных комиссий, у нас на 10 утра нынешнего дня из 86 субъектов, где были кампании, были случаи в 12 субъектах", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в понедельник.

По ее словам, произошли случаи нарушений на 21 избирательном участке. Признаны недействительными 1 307 избирательных бюллетеней.

Только трое наблюдателей были удалены с участков; один - в Республике Калмыкия, двое - в Оренбургской области, сообщила Памфилова.

Так, во время голосования на выборах депутатов Народного хурала Калмыкии на участке 27 в Элисте наблюдатель от кандидата, выдвинутого партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", зашла в кабинку для голосования вместе с избирателем, сообщила глава ЦИК. "Это очевидное нарушение", - отметила она.

Что касается Оренбургской области, то там на участках 936 и 994 "два наблюдателя, назначенные одним и тем же кандидатом от ЛДПР, спровоцировали конфликтные ситуации с членами УИК, а также нарушали правила фото- и видеосъёмки, передвигаясь по избирательному участку в сопровождении лиц, не имеющих права находиться в помещении для голосования".

При этом Памфилова подчеркнула, что это единичные случаи. По ее словам, "были раньше ситуации, когда были сложные очень, острые конфликты между комиссиями, наблюдателями, избирателями, сейчас этого нет".