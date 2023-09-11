Полицейские не допустили правонарушений во время выборов в РФ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД России в полном объеме обеспечили правопорядок в период проведения голосования в субъектах страны, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Министерством внутренних дел РФ реализован комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка в период подготовки и проведения выборов различного уровня, которые в этом году прошли в 85 субъектах Российской Федерации. Особое внимание уделялось обеспечению безопасности и правопорядка на территории новых субъектов РФ", - сказала Волк журналистам в понедельник.

Она отметила, что принятые меры позволили не допустить правонарушений, способных повлиять на итоги голосования. "Безопасность граждан и сохранность избирательной документации обеспечены в полном объеме", - сообщила представитель ведомства.

Всего, по словам Волк, к работе на избирательных участках в Единый день голосования было привлечено более 123 тысяч сотрудников полиции. Им оказывали содействие представители Росгвардии, охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности.

Представитель министерства подчеркнула, что выполнявшему служебные задачи личному составу предоставили возможность реализовать свои избирательные права.

"По завершении голосования полицейские обеспечили безопасную транспортировку документации в территориальные избирательные комиссии", - добавила Волк.