Песков заявил о бесполезности диалога РФ и Запада в настоящее время

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - У России сейчас нет каналов для диалога с Западом, и этот диалог сейчас бесполезен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас вряд ли можно как-то воздействовать (на страны Запада - ИФ). У нас нет прямых каналов для диалога, этот диалог сейчас бесполезен, потому что там сейчас никто не готов воспринимать какие-либо аргументы. Там определенный дефицит лидеров, которые готовы переступить через командную систему, налаженную в Североатлантическом альянсе", - сказал Песков в интервью телеканалу "РБК".

"Но со временем все меняется. Мы надеемся, что со временем условия для возобновления этого диалога будут созданы. Но главное, что для нас все-таки приоритетной задачей сейчас является не налаживание отношений с Европой, а достижение тех задач, которые мы перед собой ставим и в плане СВО, и в плане внутреннего развития нашей страны", - подчеркнул он.

Вместе с тем пресс-секретарь президента отметил, что "остаются силы в Европе, которые сохраняют политическую трезвость, но, к сожалению, их мало".