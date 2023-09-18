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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

В Кремле усомнились в понимании Шольцем ситуации на Украине

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Слова канцлера Германии Олафа Шольца об условиях переговоров между Россией и Украиной говорят о том, что Берлин вряд ли понимает реальное положение дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать слова канцлера о том, что основным условием для переговоров России с Украиной может стать только вывод российских войск из зоны СВО.

"Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальное положение дел на земле", - сказал Песков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков Украина Германия Олаф Шольц
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