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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Ракету с кораблем "Союз МС-24" установят на старте Байконура 12 сентября

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24", старт которой запланирован на 15 сентября, вывезут и установят на стартовом столе космодрома Байконур 12 сентября, сообщает "Роскосмос" в понедельник.

"Государственная комиссия разрешила 12 сентября вывезти и установить ракету на стартовом комплексе 31-й площадки", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что специалисты предприятий "Роскосмоса" на Байконуре выполнили общую сборку ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-24".

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" намечается на 15 сентября в 18:44 по московскому времени. В его экипаж входят космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, астронавт NASA Лорал О'Хара.

По данным госкорпорации, корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) около 120 кг грузов, в том числе фото и видеоаппаратуру, сменные носители информации, бортовую документацию, расходные материалы, личные вещи космонавтов, рационы питания, свежие продукты, укладки для проведения научных экспериментов "Экон-М", "Взаимодействие-2", "МСК-2", "Фаген" и "Цитомеханариум".

29 мая в "Роскосмосе" сообщили, что Кононенко и Чуб отправятся в годовую экспедицию на МКС. По словам командира отряда, российские космонавты вернутся на Землю в конце сентября 2024 года.

Астронавт NASA О'Хара отправляется к МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

Роскосмос
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