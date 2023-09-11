Продлено регулирование цен на продукцию СП "Газпрома" с OMV и Wintershall Dea

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Регулирование стоимости реализации продукции совместных предприятий "Газпрома" с германской Wintershall Dea и австрийской OMV правительством РФ продлено сроком на год - соответствующие изменения внесены в указ президента Владимира Путина № 943.

Данный указ "О применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" был принят 22 декабря 2022 года

Норма вводилась задним числом - с 1 марта 2022 года. Она распространяется на газ и конденсат ачимовских отложений Уренгойского НГКМ, газ Южно-Русского месторождения, а также услуги по добыче газа и конденсата на ачиме Уренгоя.

Правительство РФ должно было в 10-дневный срок установить предельный размер цен и тарифов по этим трем блокам регулирования.

В документе отдельно отмечалось, что регулирование, установленное настоящим указом, не распространяется на обязательства по сделкам, совершенным на организованных торгах.

Модель разработки Южно-Русского месторождения включает его недропользователя - ОАО "Севернефтегазпром" (СНГП), который распределял всю свою прибыль акционерам (40% "Газпрому", 35% Wintershall Dea и 25% OMV), а также трейдеров - АО "Газпром ЮРГМ Трейдинг" и АО "Газпром ЮРГМ Девелопмент". Последние покупают газ у СНГП и продают с наценкой (с учетом экспортной цены) "Газпрому", 100% прибыли распределяют иностранным владельцам.

Правительство РФ по исполнение указа 2 сентября 2022 года выпустило постановление №1554. Согласно этому документу, "цена на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами при его перепродаже ПАО "Газпром" и (или) его аффилированным лицам, не может превышать регулируемую оптовую цену для субъекта РФ, в котором осуществляется перепродажа газа".

Оператором разработки блока 1A Уренгойского месторождения является компания "Ачимгаз", паритетное совместное предприятие Wintershall Dea и ООО "Газпром добыча Уренгой". Добыча на этом участке началась в 2008 году.

"Ачимгаз" также является генподрядчиком освоения участков 4А и 5А ачима Уренгоя. Оператор - ООО "Ачим девелопмент" (74,99% у "Газпрома" и 25,01% у Wintershall Dea).