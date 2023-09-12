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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:21

Что случилось этой ночью: вторник, 12 сентября

Атаки украинских БПЛА на курский Рыльск, пояснения Пашиняна по ратификации Римского статута, увеличение числа жертв землетрясения в Марокко

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Airbus "Уральских авиалиний" приземлился на грунт в Новосибирской области. "Самолет в Убинском районе сел в поле, пострадавших нет", - сказал сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по региону. На борту 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.

- Курский Рыльск был повторно атакован украинским беспилотником. Глава региона Роман Старовойт сообщил об отсутствии пострадавших, при этом была повреждена крыша административного здания и выбиты стекла. Ранее он заявлял о взрывном устройстве, сброшенном на Рыльск с украинского БПЛА.

- Пашинян заявил, что ратификация Римского статута не направлена против РФ. Премьер Армении считает это фактором, который может повысить уровень безопасности страны в условиях, когда "ОДКБ не выполняет свои обязательства".

- Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,8 тысячи. При этом 2562 человека получили ранения.

- В КНДР сообщили, что Ким Чен Ын в воскресенье выехал на поезде в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты Владимира Путина с лидером КНДР пройдут "на днях".

- Шесть человек погибли при стрельбе в пригороде Афин. По данным СМИ, неизвестный человек или группа лиц открыли огонь по автомобилю с немецкими номерами. Пятеро погибших находились в машине, еще один - был на улице.

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