Путин предложил релокантам решить, патриоты они или действуют в интересах противников РФ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов покинувшему РФ сооснователю "Яндекса" Аркадию Воложу и высказал мнение, что таким, как он, релокантам нужно определиться, остаются ли они патриотами или намерены действовать в интересах геополитических противников России.

"Эта грань должна оставаться на совести тех людей, кто делает подобные заявления. Как правило, это связано со стремлением этих людей сохранить свой бизнес, активы, тем более, если эти люди перебрались и решили связать жизнь с другой страной", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке.

Говоря о Воложе, президент напомнил, что он живет в Израиле. "Могу себе представить, что чтобы жить там на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями, он и вынужден делать определенные заявления. Сидел же, молчал, теперь решил сделать заявления. Дай бог ему здоровья, и пусть ему хорошо живется, нас это, честно говоря, не задевает", - отметил Путин.

Однако в целом, по его словам, "если человек вырос на этой (русской - ИФ) почве, получил образование, стал тут успешным, у него должно быть чувство совести в отношении страны, которая им все дала".

"Я сейчас не Воложа имею в виду, он талантливый человек, создал хорошую компанию, а в целом - человек не согласен, с тем, что делают сегодняшние власти, имеет он право высказывать свою позицию? Конечно! Но есть много нюансов. Можно встать на позицию наших геополитических противников и им подыгрывать, тем самым нанося ущерб своей стране. А можно вести себя по-другому. Человек сам определяет для себя: у него есть чувство национального самосознания, или он хочет мимикрировать и чувствовать себя уже не русским (...), - подчеркнул президент.

Он выразил уверенность, что простые россияне "все прекрасно понимают". "Но если выбрал человек другую судьбу, пусть попробует и там и добьется результатов. Не факт, что он этого добьется, но это их выбор", - считает президент.