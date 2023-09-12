В Думе предложили вычитать у добровольцев 20% выплат за порчу военного имущества

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесён законопроект об установлении для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственности за утрату либо намеренное приведение в негодность выданных материальных средств и имущества.

Соответствующая инициатива (№440006-8) размещена во вторник в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ. Ее авторами стали председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов, а также председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Авторы законопроекта напоминают, что добровольческие формирования обеспечиваются вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами, и граждане, пребывающие в добровольческих формированиях наравне с военнослужащими вооруженных сил РФ, участвуют в боевых действиях.

Вместе с тем, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, какая-либо материальная ответственность за утрату или намеренное приведение в негодность вооружения, военной техники и военного имущества, переданных для выполнения задач, у граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, отсутствует.

В связи с этим предлагается внести изменения в закон 161-ФЗ "О материальной ответственности военнослужащих", устанавливающие для добровольцев ответственность за утрату либо намеренное приведение в негодность выданных материальных средств и имущества.

В частности, предусматривается, что ежемесячные денежные удержания для возмещения причиненного ущерба производятся "из денежного содержания гражданина, пребывающего в добровольческом формировании, - в размере 20% месячного денежного содержания".

Кроме того, поправки предусматривают, что если из денежного довольствия добровольца производятся другие денежные удержания, предусмотренные законодательством РФ, то общий размер всех денежных удержаний не может превышать "50% денежного содержания гражданина, пребывающего в добровольческом формировании".