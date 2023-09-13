Пожар на судоремонтном заводе в Севастополе после ракетной атаки потушен

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Пожар, возникший в результате ракетной атаки ВСУ на площадке Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе, "фактически ликвидирован", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Все очень оперативно: пожар фактически был там потушен, ликвидирован", - сказал Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города в среду, благодаря сотрудников МЧС.

Представитель экстренных служб уточнил, что на месте продолжаются аварийно-спасательные работы, они возобновились после паузы из-за угрозы новой атаки. Он подтвердил информацию, что открытого огня на площадке нет.

Губернатор добавил, что всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, дополнительной информации не будет "по понятным причинам". Он поручил завершить обход жилого сектора, провести уборку и восстановительные работы за счет бюджетных средств.

"У нас (повреждены - ИФ) восемь домов, из них семь - многоквартирные жилые дома, один - частный, порядка 60 окон (порядка 300 кв. м.), четыре кровли повреждены и четыре ветканала", - доложил и.о. замгубернатора города Евгений Горлов.

Ночью в среду губернатор сообщил о работе ПВО и пожаре "не на гражданском объекте" в районе Южной бухты, возникшем, предварительно, "из-за ракетной атаки". Позже он уточнил, что возгорание возникло на южной площадке "Севморзавода", пострадали 24 человека, у четырех - состояние средней степени тяжести.

По данным Минобороны РФ, ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С.Орджоникидзе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все катера, силы ПВО сбили семь ракет, в результате попадания остальных получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.

Судоверфь основана в Севастополе в 1783 году, территориально располагается на двух площадках общей площадью 53 га. "Севморзавод" за время своего существования построил более 500 и отремонтировал свыше 5 тыс. кораблей и судов.

В июне со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщалось, что единственным владельцем АО "Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе" (АО "СМЗ") стала "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК).