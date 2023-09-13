Генпрокуратура отказалась от требований о взыскании активов HeidelbergCement в РФ

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду принял отказ от иска Генпрокуратуры об истребовании в пользу государства долей ООО "ХайдельбергЦемент Рус" и акций ОАО "Гурово-Бетон", а также акций АО "Сырьевая компания" и АО "Сланцевый цементный завод "Цесла" (все входят в германский HeidelbergCement), передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Принять отказ от иска, производство по делу прекратить", - сказал судья.

Представитель Генпрокуратуры обосновала решение установлением в ходе судебного разбирательства и дополнительной проверки особых обстоятельств.

"Они свидетельствуют о возможности защиты интересов государства иными правовыми способами, в связи с этим прошу суд принять отказ от заявленных исковых требований", - пояснила представитель.

В начале августа суд арестовал российские активы HeidelbergCement по иску об их изъятии в пользу РФ.

В частности, речь шла о взыскании в государственную казну 100% долей "ХайдельбергЦемент Рус" и акций ОАО "Гурово-Бетон". Истребованию также подлежали 277,369 тыс. обыкновенных акций АО "Сырьевая компания", что эквивалентно 50% уставного капитала, и 55,539 тыс. акций АО "Сланцевый цементный завод "Цесла" (99,98% уставного капитала). Арест на акции и доли был наложен в обеспечение исковых требований Генпрокуратуры. При этом был принято решение запретить вносить какие-либо изменения в реестры акционеров этих обществ.

Ходатайство об обеспечении иска мотивировано тем, что HeidelbergCement Central Europe East Holding зарегистрирована на территории иностранного государства и "может совершить действия, направленные на вывод имущественного комплекса подконтрольных предприятий, их реализацию третьим лицам, что приведет к остановке технологических циклов, сокращению производственных мощностей, созданию искусственного дефицита производимой продукции на рынке". Суд удовлетворил ходатайство "в целях исключения затруднения исполнения судебного акта" (в случае удовлетворения иска), а также для "предотвращения причинения значительного ущерба".