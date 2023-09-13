Генпрокуратура отказалась от требований о взыскании активов HeidelbergCement в РФ
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду принял отказ от иска Генпрокуратуры об истребовании в пользу государства долей ООО "ХайдельбергЦемент Рус" и акций ОАО "Гурово-Бетон", а также акций АО "Сырьевая компания" и АО "Сланцевый цементный завод "Цесла" (все входят в германский HeidelbergCement), передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
"Принять отказ от иска, производство по делу прекратить", - сказал судья.
Представитель Генпрокуратуры обосновала решение установлением в ходе судебного разбирательства и дополнительной проверки особых обстоятельств.
"Они свидетельствуют о возможности защиты интересов государства иными правовыми способами, в связи с этим прошу суд принять отказ от заявленных исковых требований", - пояснила представитель.
В начале августа суд арестовал российские активы HeidelbergCement по иску об их изъятии в пользу РФ.
В частности, речь шла о взыскании в государственную казну 100% долей "ХайдельбергЦемент Рус" и акций ОАО "Гурово-Бетон". Истребованию также подлежали 277,369 тыс. обыкновенных акций АО "Сырьевая компания", что эквивалентно 50% уставного капитала, и 55,539 тыс. акций АО "Сланцевый цементный завод "Цесла" (99,98% уставного капитала). Арест на акции и доли был наложен в обеспечение исковых требований Генпрокуратуры. При этом был принято решение запретить вносить какие-либо изменения в реестры акционеров этих обществ.
Ходатайство об обеспечении иска мотивировано тем, что HeidelbergCement Central Europe East Holding зарегистрирована на территории иностранного государства и "может совершить действия, направленные на вывод имущественного комплекса подконтрольных предприятий, их реализацию третьим лицам, что приведет к остановке технологических циклов, сокращению производственных мощностей, созданию искусственного дефицита производимой продукции на рынке". Суд удовлетворил ходатайство "в целях исключения затруднения исполнения судебного акта" (в случае удовлетворения иска), а также для "предотвращения причинения значительного ущерба".
HeidelbergCement AG - один из крупнейших в мире производителей цемента. Подразделения компании работают в более чем 50 странах.
"Хайдельбергцемент Рус" зарегистрирована в Подмосковье. Выручка компании за 2022 год составила 17,2 млрд рублей, чистая прибыль 4,4 млрд рублей. 100% долей по ЕГРЮЛ принадлежит HeidelbergCement Central Europe East Holding.
Сланцевский цементный завод "Цесла" (Ленинградская область) в минувшем году получил выручку 4 млрд рублей и чистый убыток в 194 млн рублей.
"Гурово-Бетон" (Тульская область), согласно ЕГРЮЛ, занимается добычей и первичной обработкой известняка и гипса. В 2022 году выручка составила 927 млн рублей, чистая прибыль - 63,5 млн рублей.
"Сырьевая компания" зарегистрирована в Башкирии. Основной вид деятельности - добыча декоративного камня, известняка, гипса, мела и сланца. Согласно годовой отчетности компании за 2021 год (последние опубликованные данные), АО "Сырьевая компания" в равных долях принадлежала АО "Башкирская содовая компания" и ООО "ХайдельбергЦемент Рус".