Квота для бесплатного обучения иностранцев в вузах РФ почти заполнена

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Из 30 тыс. выделенных правительством РФ мест для иностранных студентов заполнены 28,5 тыс., большую часть из них занимают студенты из СНГ, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Выделенная правительством квота на 30 тысяч мест - из них 28,5 на программы высшего образования уже полностью заполнены иностранцами", - сообщил Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) в среду.

Он добавил, что к обучению в России проявляют интерес выпускники из стран СНГ - Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и других.

Следующими, кто выбирает для себя обучение в российских вузах, идут поступающие из стран ШОС и БРИКС.

"Китай, Египет в последнее время. В этом смысле данный год, мы считаем, не будет исключением, мы наберем заявленное количество", - подчеркнул министр.

Минобрнауки РФ предоставляет бесплатное обучение иностранным студентам в российских вузах в рамках квоты правительства.