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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Минобороны РФ сообщило о срыве попытки пяти дронов ВСУ атаковать российский корабль в Черном море

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что Украина пыталась атаковать российский корабль "Сергей Котов" в Черном море пятью морскими дронами, они уничтожены.

"14 сентября около 05:00 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля", - говоритсмя в сообщении МИнобороны РФ.

Минобороны РФ Черноморский флот РФ
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