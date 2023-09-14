Минобороны РФ сообщило о срыве попытки пяти дронов ВСУ атаковать российский корабль в Черном море
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что Украина пыталась атаковать российский корабль "Сергей Котов" в Черном море пятью морскими дронами, они уничтожены.
"14 сентября около 05:00 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля", - говоритсмя в сообщении МИнобороны РФ.