Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Минобороны РФ сообщило об уничтожении морского дрона ВСУ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что в Черном море уничтожен украинский морской дрон.

"14 сентября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

Ранее в четверг Минобороны РФ заявило, что Украина пыталась атаковать российский корабль "Сергей Котов" в Черном море пятью морскими дронами, они были уничтожены.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Черноморский флот Черное море Минобороны РФ ВСУ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глеб Франк вышел из состава владельцев компании "Русский краб"

Госкомиссия утвердила экипажи новой экспедиции на МКС

Двух сотрудников посольства США в России объявили персонами нон грата

Двух сотрудников посольства США в России объявили персонами нон грата

Роскомнадзор допустил блокировку WhatsApp в России

Песков назвал предателями бизнесменов, занявших антироссийские позиции

Песков назвал предателями бизнесменов, занявших антироссийские позиции

Путин в пятницу в Сочи встретится с Лукашенко

"Распадская" в ближайшие дни намерена возобновить добычу угля в полном объеме

Митволь приговорен к 4,5 годам колонии по делу о мошенничестве

Митволь приговорен к 4,5 годам колонии по делу о мошенничестве

Апелляция подтвердила взыскание с Deutsche Bank в пользу Сбербанка 7 млн евро

Апелляция подтвердила взыскание с Deutsche Bank в пользу Сбербанка 7 млн евро
Дело журналиста Ивана Сафронова

Журналист Иван Сафронов находится в одной из колоний Красноярского края

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });