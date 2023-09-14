Минобороны РФ сообщило об уничтожении морского дрона ВСУ
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что в Черном море уничтожен украинский морской дрон.
"14 сентября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - говорится в сообщении министерства.
Ранее в четверг Минобороны РФ заявило, что Украина пыталась атаковать российский корабль "Сергей Котов" в Черном море пятью морскими дронами, они были уничтожены.