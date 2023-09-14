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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Регионам дали возможность для ускоренного расселения аварийного жилья

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Правительство создало условия для ускоренного переселения граждан из аварийного жилья с января 2024 года, сообщает сайт кабинета министров.

Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, меняет механизм выделения финансовой поддержки на эти цели.

Речь идет о регионах, продолжающих работу по действующей программе расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. С 2024 года в рамках проектов комплексного развития территорий они смогут параллельно реализовывать новую программу, касающуюся домов, признанных аварийными после 2017 года. Это позволит регионам ускорить темпы расселения и даст возможность людям быстрее переехать в новые квартиры.

На сайте кабмина также напомнили, что на переселение граждан из аварийного жилья в рамках проектов комплексного развития территорий установлен отдельный лимит - 10% от объема федерального финансирования, предусмотренного на расселение аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. С заявкой на предоставление финансовой поддержки регионы смогут обратиться в Фонд развития территорий.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Правительство Фонд развития территорий
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