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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Министр обороны РФ проверил предприятие по ремонту атомных подлодок в Приморье

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил строительство плавучего докового комплекса и ход ремонта атомных подлодок на заводе "Звезда" в Большом Камне, сообщило Минобороны РФ.

"В пятницу глава Минобороны России проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром он посетил дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

"Министр обороны России заслушал доклад директора "Звезды" о ведении ремонта и модернизации атомных подводных лодок, а также о строительстве плавучего докового комплекса. Особое внимание руководства предприятия глава Минобороны обратил на соблюдение графика выполнения оборонзаказа", - отметили в ведомстве.

"Шойгу потребовал максимально использовать производственные мощности "Звезды", чтобы закончить ремонт и модернизацию подводных лодок", - подчеркивается в сообщении.

В нем отмечается, что "Звезда" - ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота, единственное на Дальнем Востоке, специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации атомных подводных ракетоносцев.

Минобороны РФ Сергей Шойгу
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