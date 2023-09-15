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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:11

ВМФ России получит подлодки "Император Александр III" и "Красноярск" в этом году

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВМФ России получит в этом году 12 кораблей, в том числе две атомные подводные лодки - "Император Александр III" и "Красноярск".

"В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят еще 12. Среди них фрегат "Адмирал Головко", ракетная подводная лодка стратегического назначения "Император Александр III", атомный подводный крейсер "Красноярск", - сказал министр на совещании в штабе Тихоокеанского флота РФ.

Шойгу заявил, что за последние десять лет ВМФ России усилен более чем 50 кораблями.

В пятницу Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Звезда" в Большом Камне и на вертолетном заводе "Прогресс" в Арсеньеве.

"Император Александр III" - стратегическая атомная подлодка проекта "Борей-А". "Красноярск" - многоцелевая атомная подводная лодка проекта "Ясень-М". Подлодки этого проекта строит "Севмаш".

Минобороны РФ Сергей Шойгу
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