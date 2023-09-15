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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Зерновой союз не видит ресурса для расширения площади под озимыми

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Заявленное Минсельхозом увеличение площадей под озимыми культурами в этом году вряд ли реализуется, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он высказал это мнение на международной конференции "Причерноморское зерно и масличные 2023/24" в Сочи.

"Планы Минсельхоза на увеличение озимого сева вряд ли состоятся, просто не на что", - сказал он.

По его словам, те хорошие деньги, что аграрии заработали в 2021/2022 сельхозгоду и "накопленный жирок", который помог пережить 2022 год, заканчиваются.

"Львиную долю прибыли забирают нефтяники, удобренщики, все пользуются хорошей экономикой и сельхозпродукцией, когда она есть. И все начинают ее потихоньку вымывать", - сказал он.

Злочевский отметил, что катастрофической ситуации на озимых полях не будет, сев под урожай 2024 года идет неплохими темпами. "Но предполагаю снижение посевных площадей под ним", - сказал он.

По прогнозу Минсельхоза, площадь озимого сева под будущей урожай предусмотрены в 20 млн га. По данным Росстата, в прошлом году под урожай-2023 площадь озимых уменьшилась до 17,275 млн га с 18,235 млн га годом ранее.

Аркадий Злочевский Минсельхоз Росстат Российский зерновой союз
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