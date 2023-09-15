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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Причины аварии "Луны-25" обнародуют в конце сентября

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия по выяснению причин крушения станции "Луна-25" планирует завершить свою работу в конце сентября, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Я думаю, что где-то в конце сентября мы завершим работу и доведем до общественности основные причины", - сказал Борисов журналистам в пятницу.

По его словам, в качестве основной причины аварии рассматривается отказ корректирующего двигателя из-за неправильной работы акселерометра, который должен был следить за изменениями скорости.

"Акселерометры не включились. Почему не включились, мы детально разбираемся сейчас. У нас существует около 16 версий, 11 мы уже проверили" - заявил глава "Роскосмоса".

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Первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

Мягкая посадка станции "Луна-25" на Южном полюсе естественного спутника Земли должна была состояться 21 августа, однако 19 августа аппарат был потерян, столкнувшись с лунной поверхностью.

21 августа Борисов сообщил, что основной причиной крушения станции "Луна-25" стал сбой при отключении двигателя. "Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата", - отметил он.

25 августа Борисов заявил, что Россия после аварии аппарата "Луна-25" рассматривает возможность повторения миссии по посадке автоматической станции на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах.

По его словам, России нельзя прерывать лунную программу, для достижения технологического суверенитета страна должна участвовать в "лунной гонке".

11 августа Борисов сообщал, что запуск миссии "Луна-26" запланирован на 2027 год, "Луны-27" - на 2028 год, а к 2030 году или позже планируется старт "Луны-28".

Роскосмос Юрий Борисов Луна-25
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