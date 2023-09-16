Российские военные заявили о попытках ВСУ охватить Артемовск

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Армия Украины пытается охватить Артемовск и ведет штурмовые действия, безуспешно пытаясь вытеснить российские войска из Клещеевки и Андреевки, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении противник не отказался от планов по охвату города Артемовск Донецкой народной республики и продолжал вести штурмовые действия группами 28-й, 93-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад, безуспешно пытаясь вытеснить российские войска из населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.

По его данным, российские военные отразили 34 атаки ВСУ, в результате которых потери их армии составили: более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии.