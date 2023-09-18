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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Почти половина россиян ждет повышения своего уровня жизни в ближайшие пять лет

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Около половины россиян (48%) убеждены, что имеют реальные основания ожидать повышения своего уровня жизни на период ближайших пяти лет, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ)а.

Наиболее оптимистично в этом плане настроены сограждане 18-30 лет - почти три четверти респондентов данной возрастной категории (72%).

Ухудшений ожидают 8% россиян, среди сограждан старше 60 лет каждый девятый (11%) уверен, что будет жить хуже.

Каждый пятый (22%) не видит на данный период для себя признаков перемен ни в лучшую, ни в худшую сторону, почти каждый четвертый (24%) затрудняется предположить, на что может рассчитывать.

Что касается ожиданий по стране в целом, то, по данным ФОМ, повышения уровня жизни в ближайшие пять лет ждут 42% россиян, снижения - 13% сограждан, не ждет изменений каждый пятый (20%) и еще каждый четвертый (25%) затрудняется что-либо предположить.

Опрос был проведен 1-3 сентября 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

ФОМ
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