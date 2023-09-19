Число россиян, получающих всю зарплату "в конверте", за 3 года упало в 1,5 раза

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Удельный вес россиян, получающих всю свою зарплату неофициально, "в конверте", в настоящее время составляет 6%, тогда как в 2020 году за "серую" зарплату трудился каждый одиннадцатый работающий россиянин (9%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные во вторник на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что чаще остальных всю свою зарплату в "конверте" на данный момент получают россияне 35-44 лет - каждый десятый респондент этой возрастной категории (10%).

Доля россиян, получающих часть зарплаты официально, а другую часть в "конверте", в настоящее время составляет 5%, а среди сограждан 18-24 лет - 8%, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство работающих россиян (83%) получают всю свою зарплату официально, среди респондентов 25-34 лет эта доля составляет 90%.

Еще 6% респондентов затруднились ответить, получают ли они официальную зарплату или зарплату в "конверте", показывает исследование.

На вопрос о том, в каких сферах работникам чаще всего платят зарплату неофициально, допускающий до пяти вариантов ответа, строителей и продавцов назвали по 17% респондентов, разнорабочих, курьеров, дворников, неквалифицированных рабочих - по 13% респондентов, индивидуальных предпринимателей - каждый одиннадцатый (9%), водителей - 5% участников опроса.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 2 сентября 2023 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет.