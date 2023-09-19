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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Дума ратифицировала соглашение о материально-техническом и медицинском обеспечении войск ОДКБ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник ратифицировала соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Соглашение подписано в Душанбе 16 сентября 2021 года, с рядом оговорок.

Так, указывается, что в случае развертывания и применения группировки войск (Коллективных сил) ОДКБ на территории РФ оказание медицинской помощи раненым и больным формирований войск ОДКБ и их лечение осуществляются военно-медицинскими организациями министерства обороны РФ.

В соглашении отмечается, что при отсутствии в регионе Российской Федерации военно-медицинских организаций Минобороны РФ в ходе развертывания и применения, а также перегруппировки войск ОДКБ медицинское обеспечение, лечебно-эвакуационные и санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия осуществляются штатными силами и средствами медицинской службы формирований направляющих Сторон во взаимодействии с военно-медицинскими организациями оборонного ведомства РФ.

Соглашение направлено на совершенствование правового регулирования вопросов организации и осуществления материально-технического и медицинского обеспечения войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности при совместном решении ими задач по обеспечению коллективной безопасности, а также в ходе совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, говорится в документе.

Госдума ОДКБ
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