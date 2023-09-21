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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

В Орловской области пресечена атака беспилотниками на объекты ТЭК

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об обезвреживании двух дронов, пытавшихся атаковать объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на территории региона.

"Сегодня ночью на территории Орловской области обезврежено два беспилотных летательных аппарата, которые совершали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет", - написал Клычков в своем телеграм-канале в ночь на четверг.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило об отражении массовой атаки украинских беспилотников на Крым, летательные аппараты были сбиты также над Курской, Белгородской и Орловской областями.

Белгород Андрей Клычков Минобороны РФ
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