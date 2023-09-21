Семь человек погибли и 20 пострадали при взрыве газа в Балашихе

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС РФ завершили разбор завалов на месте взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Балашихе, всего семь человек погибли и 20 пострадали, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"Поисковые работы и разбор завалов завершены. Всего пострадали 27 человек, из них семь человек погибли, восемь человек госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду утром в газифицированном доме на улице Октябрьская в Балашихе сдетонировала газовоздушная смесь. Произошло обрушение 3-4-5-го этажей, повреждены не менее 10 квартир. При повторном обрушении перекрытий дома под завалами оказались несколько спасателей, двое из них погибли.