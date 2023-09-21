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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 20 сентября

Разбор завалов и поисково-спасательные работы на месте ЧП в Балашихе завершены

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Семь человек погибли, 27 пострадали в результате взрыва газа в многоэтажке в Балашихе, поисково-спасательные работы на месте трагедии завершены, сообщил глава городского округа Сергей Юров в четверг.

"Провели совещание с МЧС по текущей ситуации с пострадавшим домом. На данный момент разбор завалов и все поисково-спасательные работы завершены. В результате несчастного случая пострадали 27 человек. К сожалению, 7 погибли. Приношу искренние соболезнования родным и близким", - написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что со стороны правительства Московской области и администрации Балашихи семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

"Сегодня специалисты приступают к проведению экспертизы, по результатам которой будет определена сохранность несущих конструкций и возможность дальнейшей эксплуатации дома. Также сегодня жильцы в сопровождении полиции и МЧС смогут забрать из уцелевших квартир необходимые вещи", - сообщил Юров.

В среду утром в газифицированном доме на улице Октябрьская в Балашихе сдетонировала газовоздушная смесь. Произошло обрушение 3-4-5-го этажей, повреждены не менее 10 квартир. При повторном обрушении перекрытий дома под завалами оказались несколько спасателей, двое из них погибли.

МЧС Балашиха
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