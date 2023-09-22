Пункт пропуска на границе РФ и КНР в Приморье временно остановит работу

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Работа пункта пропуска на российско-китайской границе в Приморском крае на несколько суток будет приостановлена, сообщается на сайте Росгранстроя.

"С 29 сентября по 1 октября пропуск лиц и транспортных средств в сопредельных пунктах пропуска Краскино (РФ) и Хуньчунь (КНР) осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

Китайская сторона уведомила российских коллег о том, что в связи с празднованием в КНР 74-й годовщины образования республики и традиционного фестиваля "Дня Луны" пропуск лиц и транспортных средств через автомобильный пункт пропуска Хуньчунь с 29 сентября по 1 октября осуществляться не будет.

Соответственно будет временно приостановлен пропуск на российской стороне в пункте пропуска Краскино.

ФГКУ Росгранстрой рекомендует участникам внешнеэкономической деятельности учитывать эту информацию при планировании пересечения границы.