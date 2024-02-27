Власти Приморья предложили КНР создать единую электронную очередь на погранпункте

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Единую международную систему электронной очереди на пункте пропуска Пограничный-Суйфэньхэ через границу РФ и КНР предлагают создать представители Корпорации развития Приморского края (КРПК), сообщила пресс-служба правительства региона.

Проблему ограниченной пропускной способности этого пункта пропуска обсудили представители КРПК и мэр города Суйфэньхэ Ван Лэй. Российская делегация предложили китайским коллегам проект единой электронной очереди, которая бы позволила синхронизировать работу и решить вопрос очередей на границе.

"Товарооборот между нашими странами с каждым годом растет, соответственно, и загруженность погранпереходов в последнее время выросла в разы. Мы видим решение проблемы в четкой синхронизации работы ведомств обеих сторон. При общей базе регистрации, наличии единой русско-китайской системы электронной очереди, единого сайта обработки заявок нам удастся добиться скоординированности логистических потоков", - цитирует пресс-служба представителя КРПК.

По его словам, реализация проекта позволит оптимизировать модель грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном переходе Пограничный-Суйфэньхэ и повысить его пропускную способность. Представитель КРПК отметил, что на данный момент аналогов такой двусторонней электронной системы пропуска нет, этот проект может стать пилотным для направления.

Согласно данным, размещенным на сайте Дальневосточного таможенного управления, сейчас очередей перед пунктом пропуска Пограничный нет.