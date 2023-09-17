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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Два курских поселка обстреляны со стороны Украины

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном за день обстреле приграничной территории региона со стороны Украины.

"Поселок Тёткино и село Попово-Лежачи Глушковского района обстреляны со стороны Украины. Всего зафиксировано 6 прилетов. Один из снарядов попал в район подстанции, в результате чего загорелась трава. Также из-за повреждения линии электропередачи в части поселка Тёткино нарушено электроснабжение", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, как только будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановительным работам.

Ранее в воскресенье Старовойт сообщил, что в результате обстрела деревни Успеновка Кореневского района были ранены три человека.

Курская область Роман Старовойт
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