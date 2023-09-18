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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Жилые дома и коммуникации курского поселка Теткино повреждены при обстреле ВСУ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле поселка Тёткино со стороны Украины в понедельник, пострадавших нет.

"Поселок Тёткино Глушковского района дважды за утро был обстрелян со стороны Украины. Всего зафиксирован 21 прилет. В результате повреждены коммуникации, некоторые улицы поселка остались без электроснабжения, воды и газа", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Также повреждены крыши, фасады, ограждения 11 жилых домов.

По словам губернатора, аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только это будет безопасно.

Роман Старовойт ВСУ Украина Курская область
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