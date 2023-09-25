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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на юго-западе Тувы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,2 зафиксирован в ночь на понедельник в 149 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 00:22 по местному времени в понедельник землетрясения находился в Овюрском кожууне (районе) примерно в 18 км от границы с Монголией, недалеко от очага сейсмоактивности на юго-западе Тувы, в границах которого 29 июля 2022 года произошло землетрясение магнитудой 5,9, а 12 декабря - магнитудой 5,2.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,2 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в республике, где сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.

Тува
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