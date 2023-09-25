Северный флот РФ провел в Арктике учение по противодействию морским беспилотникам

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Арктическая экспедиционная корабельная группировка Северного флота РФ провела в Арктике учение по противодействию безэкипажным катерам условного противника, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"В ходе учения в акватории Восточно-Сибирского моря экипажи большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и большого десантного корабля "Александр Отраковский" отработали действия по защите отряда кораблей в случае угрозы применения противником безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.

За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 7500 морских миль.

Очередной 12-й поход арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана начался 10 августа. В ходе похода североморцы проводят учения по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне. Ряд учебно-боевых мероприятий уже прошли у архипелагов Земля-Франца Иосифа, Новая Земля и Новосибирские острова.