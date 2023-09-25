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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Семьям силовиков сохранят соцгарантии при переводе на новое место службы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Семьи военнослужащих и сотрудников силовых структур, переведенных на новое место службы в отдельные районы, смогут остаться жить в служебных квартирах, которые они занимали до перевода их родственников на другое место, сообщает сайт правительства.

Также для семей будут сохранены положенные компенсационные выплаты, если речь идет об аренде жилья.

"Нормативные акты, необходимые для сохранения социальных гарантий таким гражданам, подписаны", - говорится в сообщении.

Распоряжение от 20 сентября утверждает список регионов, населенных пунктов и местностей, куда могут быть переведены военнослужащие и сотрудники силовых структур без возможности переезда вместе с семьей.

Так, за семьями военнослужащих Минобороны, а также военнослужащих и сотрудников МВД, ФСО, МЧС и Следственного комитета будет сохранено прежнее служебное жилье или денежная компенсация за арендуемое жильё при направлении их родных и близких на службу в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.

В аналогичный перечень для сотрудников и военнослужащих Росгвардии входят ещё около 30 субъектов, где расположены закрытые административно-территориальные образования, высокогорные и труднодоступные местности, а также местности с суровыми климатическими условиями.

Семьи военнослужащих Главной военной прокуратуры останутся жить в прежних служебных квартирах или по-прежнему будут получать компенсацию за арендуемые квартиры при направлении их родственников в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, отдельные районы Крыма, Симферополя, Белгородской и Ростовской областей.

В перечень, касающийся военнослужащих ФСБ, включены территории, где введено военное положение, и районы со средним уровнем реагирования, из которых временно отселены мирные жители. Кроме того, там значатся Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Тыва, Чечня, отдельные районы Забайкальского, Красноярского и Ставропольского краев. Также в список попали отдельные районы и местности Архангельской, Мурманской, Сахалинской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане.

Минобороны ЛНР ФСБ Росгвардия ДНР Херсонская область Запорожская область
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