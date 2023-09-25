МИД отметил неприемлемые выпады в адрес России в послании Пашиняна

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В российском МИД заявили, что "послание премьер-министра республики Армения Пашиняна о независимости от 24 сентября содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения".

"Последние сентенции Пашиняна подтверждают наши более ранние выводы о том, что инспирируемые Западом и подстегиваемые официальным Ереваном деструктивные для собственной страны и наших союзнических отношений процессы носят не эпизодический, а системный характер, - считают на Смоленской площади. - Глава правительства (Армении), по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России".

"Свои шаги, призванные задать новый - западный - вектор развития Армении, неубедительно оправдываются якобы имевшими место ошибками со стороны Российской Федерации и ОДКБ", - заявили в МИД.

На Смоленской площади подчеркнули, что "Россия всегда была верна союзническим обязательствам, уважала армянскую государственность и никогда не ставила республику перед выбором: с нами или против нас".

В заявлении также отмечается, что "Москва оказывала и продолжает оказывать братской Армении масштабное содействие в сферах безопасности, экономики и культуры".

"Убеждены, что ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. Уверены, что это осознает и подавляющее большинство армянского населения", - говорится в заявлении.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Пашиняна, заверил, что Россия останется союзником Армении и продолжит с ней контакты на всех уровнях, но добавил, что с упреками в адрес российских миротворцев Москва никогда не согласится.

"Продолжается диалог на различных уровнях с Арменией, особенно в эти дни. Совсем недавно был телефонный разговор у Путина с Пашиняном. Мы понимаем эмоциональный накал этого момента и категорически не согласны с попытками возложить ответственность на российскую сторону и тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеется", - сказал Песков.

Пашинян 24 сентября выступил с заявлением, в котором, в частности, сказал, что перед Арменией стоит выбор стать независимой страной или чьей-либо губернией.