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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Минобороны РФ заявило об авиаударе по складу вооружения ВСУ в Херсонской области

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило о нанесении удара крылатой авиаракетой по объединенному складу вооруженных сил Украины (ВСУ).

"25 сентября крылатой ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области", - сказали в Минобороны РФ.

"В результате поражения и последующей детонации уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра", - заявили в ведомстве.

Минобороны РФ опубликовало видеокадры, где видны взрывы и пожары в зданиях на территории склада.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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