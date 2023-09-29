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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Выпущено постановление о возврате денег мобилизованным за зарубежные туры

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило постановление о возврате денег за зарубежные туры мобилизованным, контрактникам и добровольцам, участвующим в СВО, за счет средств фонда персональной ответственности туроператора.

"Мобилизованные, контрактники и добровольцы, вступившие в ряды Вооруженных Сил с 24 февраля 2022 года, а также члены их семей смогут вернуть деньги за несостоявшиеся туристические поездки за счет средств фонда персональной ответственности туроператора. Постановление об этом подписано", - говорится в документе, который есть в распоряжении "Интерфакса".

Решение распространяется на зарубежные туры и касается ситуаций, когда у туроператора недостаточно собственных средств для возврата.

Президент Владимир Путин в июне подписал закон о возврате денег за туры мобилизованным россиянам. Закон дает право мобилизованным, служащим по контракту и добровольцам, участвующим в СВО, а также их родственникам в полном размере вернуть стоимость неиспользованной турпутевки, купленной в период с 1 сентября 2021 года.

Чтобы вернуть средства, нужно подать туроператору или турагенту заявление о расторжении договора о реализации туристского продукта. Сделать это может как сам мобилизованный, так и члены его семьи в течение трех лет со дня заключения такого договора. Срок возврата - 10 дней с момента подачи заявления.

Владимир Путин Правительство СВО
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