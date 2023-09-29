Чрезвычайный класс пожарной опасности сохраняется в 15 регионах России

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Пятый, чрезвычайный, класс пожарной опасности прогнозируется в 15 регионах России, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Это характеристика потепления климата. Потому что раньше 30 сентября в принципе расчеты критериев пожарной опасности заканчивали. Изменение климата способствует тому, что существенно увеличился период пожароопасного сезона, он продлился", - сказал он.

Он уточнил, что пятый класс пожарной опасности, как минимум до середины следующей недели, сохранится в регионах Центрального федерального округа - в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Орловской, Брянской, Белгородской, Курской областях. В Приволжье пятый класс пожарной опасности сохранится в Татарстане.

В Южном федеральном округе, по прогнозам, пятый класс будет сохраняться в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Адыгее и Крыму. Также чрезвычайный класс пожарной опасности будет на самом западе Иркутской области.