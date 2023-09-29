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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Что произошло за день: пятница, 29 сентября

Внесение проекта бюджета в Думу, указ об осеннем призыве, риски ареста самолетов ГТЛК, запрет на въезд в Норвегию авто с российскими номерами

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин поручил экс-главе штаба "Вагнера" Андрею Трошеву сформировать подразделения добровольцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что Трошев работает в министерстве обороны.

- Правительство направило в Госдуму проект бюджета на 2024-2026 годы. Он сверстан на основе базового варианта прогноза, который предполагает переход к уверенному росту экономики в 2024 году на уровне выше 2%. Дума рассмотрит проект бюджета в первом чтении 26 октября.

- Генштаб РФ сообщил, что планов проведения новой мобилизации нет. Там заявили, что желающих для поступления на военную службу по контракту и добровольцев достаточно для выполнения задач.

- Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать за границу на самолетах ГТЛК из-за риска их ареста. В свою очередь "Государственная транспортная лизинговая компания" сообщила, что предупреждала авиаперевозчиков и предлагала им заключить контракты с российским юрлицом. В S7 заявили о вынужденной задержке рейсов в Бангкок, Дубай и Ургенч. "Аэрофлот" сообщил, что имеющегося флота достаточно для выполнения программы рейсов.

- Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. С 1 октября по 31 декабря 2023 года призовут 130 000 человек.

- Норвегия вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами, он вступит в силу со следующей недели.

- Армения приняла уже 98 625 жителей Нагорного Карабаха. По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали примерно 120 тысяч армян. Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти в ближайшие три года планируют обеспечить возвращение в Карабах и Восточный Зангезур свыше 100 тысяч человек.

- Пенсии с 1 января 2024 года в среднем превысят 23 тысячи рублей. Минтруд повысит пенсии для неработающих пенсионеров на 7,5%. Также увеличится максимальный размер пособий на больничном, по беременности и родам и по уходу за детьми до полутора лет.

- МПК допустил российских спортсменов до Паралимпийских игр в Париже в 2024 году в индивидуальном и нейтральном качестве.

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