Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском дроне в Белгородской области
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об уничтожении украинского дрона самолетного типа около 11:00 по Москве в Белгородской области.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказано в сообщении Минобороны РФ.
До этого в воскресенье военное ведомство сообщало о перехвате пяти украинских беспилотников в Смоленской области и одного в Краснодарском крае.